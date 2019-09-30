"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча против "Зенита"

Показываем всё, что осталось за кадром #ЛокоЗенит: культурная программа у «РЖД Арены» и объявление состава «Локо» в стихах от Валерия Баринова, два отменённых гола, негодование Юрия Палыча и споры с Вилковым, начало разговора Смолова и Шатова до матча ? https://t.co/xQku5lBbs2