203 команды приняли участие в "Дзюбиаде" в Анапе

В Анапе прошел футбольный турнир на призы игрока сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы под названием "Дзюбиада".

Sport24

Впервые эти соревнования прошли в прошлом году. В этом году участниками "Дзюбиады" стали представители 203 команд, выступавших в финальных турнирах крупнейших фестивалей Детской футбольной лиги — "Большие звезды светят малым" и "Загрузи себя футболом!".Форварды соревновались в силе и точности ударов, умении играть головой, креативно отмечать забитые голы. Лучше других продемонстрировал снайперские способности игрок из Котласа Владислав Коломинов.Все участники "Дзюбиады" получили от Артема Дзюбы фирменные футболки, а призеры — гироскутер, самокаты и скейтборды. Наградой победителю станет поездка на матч чемпионата РПЛ с участием "Зенита", где он встретится со своим кумиром.