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Маркус Берг: судья сегодня не свистел в нашу пользу и не дал ни одного пенальти

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал очередное поражение своей команды в еврокубках. На этот раз – от "Хетафе".

– Перед матчем было отмечено, что "Хетафе" – достаточно грубая и грязная команда. Можете ли вы это подтвердить или опровергнуть? Например, по эпизоду, когда вам досталось локтем в штрафной.
– Там много, что происходило на поле. Когда мы изучали эту команду, мы знали, что они играют грубо и жестко. Так и получилось. Но это часть футбола, и тут встречаются команды, которые играют подобным образом. Задача главного судьи – это регулировать подобные моменты. К сожалению, он сегодня в нашу пользу не свистел и за нарушения соперника не дал ни одного пенальти. И это несмотря на то, что мы проиграли, у нас было много моментов сегодня. Удалось сравнять счет, могли даже выйти вперед. К сожалению, нам чего-то не хватило и мы потеряли шансы взять даже одно очко.

– Насколько комфортно вам играть в связке с Ари?
– Да, мне очень комфортно с ним. У нас налажено с Ари хорошее взаимодействие. Его появление на поле, второго нападающего, принесло нам определенное преимущество. Он очень хорошо борется за мяч, ставит корпус, много выигрывает единоборств. Соответственно, мне проще в атаке: я там не один, а он мне помогает. Я могу подбирать мяч или забегать под его передачи. Все это можно отлично использовать в игре. Когда он появился на поле, для нас это был плюс. Когда мы играли через длинный мяч, он хорошо цеплялся, ему удавалось им завладеть в штрафной соперника.

Наш первый тайм был плохой. От нас ожидали большего. Мы обязаны были действовать лучше, играть не таким образом, как мы сыграли. Мы знали, что у "Хетафе" будет большое пространство за их линией обороны, так как они играют в высокий прессинг. Тем не менее, в первом тайме мы никак это не использовали. Это наша ошибка.

– Четвертое поражение в еврокубках. Какие реальные причины для этого? Травмы, отсутствие тренера у бровки, график?
– Мне трудно сказать – это совокупность нескольких факторов. Наверное, это потому что очень много потерь в нашей команде из-за травм. Нам все это нужно проанализировать со спокойной головой. С другой стороны, любая из этих причин – это оправдание. Мы играли плохо в первом тайме, но лучше – во втором. Так что вышесказанные причины едва ли можно считать верными и использовать их в качестве оправдания.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Берг Краснодар Хетафе
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