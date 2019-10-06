Ари: знали, что со "Спартаком" будет играть непросто (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

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- Это всегда удобно, когда выигрываешь.- Люблю помогать своей команде.- Начали хорошо, в конце первого тайма был у нас спад. К концу второго тайма начали улучшать ситуацию. Самое главное - это победа. Рад, что помог команде.- В перерыве тренер попросил играть, как играли в начале матча: прессинговать соперника в высоком блоке. У нас это получалось во втором тайме. Потом было удаление одного игрока, потом другого. Мы уже стали играть сзади, чтобы защитить результат. Все игроки бились на поле и мы одержали победу.- Они выходят из непростой ситуации. Мы это понимали и знали, что с ними играть будет непросто. Мы хорошо подготовились, забили два быстрых мяча, и это нам помогло.- Да. В глубине души немного расстроен. Во втором тайме хотелось забить, чаще оставался спереди, но самое главное, что мы выиграли. Я счастлив.