- Ты был бомбардиром, теперь стал ассистентом. Насколько тебе привычна эта роль?
- Это всегда удобно, когда выигрываешь.
- Насколько нравится позиция, на которой играешь?
- Люблю помогать своей команде.
- Матч здорово начался, но в конце первого тайма "Краснодар" пропустил.
- Начали хорошо, в конце первого тайма был у нас спад. К концу второго тайма начали улучшать ситуацию. Самое главное - это победа. Рад, что помог команде.
- Какие были слова тренера в перерыве? Забивать еще или играть по результату?
- В перерыве тренер попросил играть, как играли в начале матча: прессинговать соперника в высоком блоке. У нас это получалось во втором тайме. Потом было удаление одного игрока, потом другого. Мы уже стали играть сзади, чтобы защитить результат. Все игроки бились на поле и мы одержали победу.
- Насколько силен "Спартак"?
- Они выходят из непростой ситуации. Мы это понимали и знали, что с ними играть будет непросто. Мы хорошо подготовились, забили два быстрых мяча, и это нам помогло.
- Расстроились, что не забили сегодня?
- Да. В глубине души немного расстроен. Во втором тайме хотелось забить, чаще оставался спереди, но самое главное, что мы выиграли. Я счастлив.
Ари: знали, что со "Спартаком" будет играть непросто (видео)
Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
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