"К вечеру у Спартака, видимо, будет новый тренер. В прошлый раз дела вел хлопотун Наиль Измайлов, ему важно было любое дело разложить в категориях пиара. Тогда и возникли истории о том, что Кононова ценил Бесков. Правда, это ведь было уже не проверить.
Сейчас, поскольку Тедеско никак не увязать с родоначальником сегодняшнего спартаковского стиля, я бы предложил обратить внимание на то, что в фамилии "Тедеско" сразу 4 буквы стоят в правильном порядке и с правильным ударением. Так что он первый после классика, кто с ним рифмуется.
Круто!
Жаль, Наиль ушел, некому продать идею.
Тем не менее мой мемчик тогда — Кононов не человек, а Пиджак — зашла пошире.
Сейчас я бы сказал, что все кадровые решения так безнадежно сливаются, и нынешний симпатичный, наверно, способный парняга взялся практически ниоткуда, что он для меня сейчас просто очередной Якин, Аленичев, Каррера, Кононов и т. д.
Итедеско.
Будем внимательно следить за первыми шагами Доменико. Ведь он может просто не успеть сделать их много. Приготовьте свои тедескопы!", — написал Уткин.
Уткин — о Тедеско: кадровые решения в "Спартаке" так сливаются, что он для меня очередной Якин или Аленичев
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал вероятное назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".
Фото: РИА Новости
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