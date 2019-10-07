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Сергей Хусаинов: как прибивали "Уфу" - это вообще сказка

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал два крайне сомнительных эпизода в матче "Уфа" - "Ахмат" 12 тура РПЛ
Сергей Хусаинов. Фото: Советский спорт
- Что по прошедшему туру бросилось вам в глаза?

- События в Уфе. Как её прибивали – это вообще была сказка. Тут было два очевиднейших неназначенных пенальти.

- Видели реакцию клуба?

- Да, и читал интервью Газизова про то, что нужно снимать Егорова. Но мы ведь уже обсуждали этот вопрос: причём тут Егоров? Матч судил рефери из Санкт-Петербурга Безбородов. На минуточку – это арбитр ФИФА. То есть судья высшей квалификации.

В обоих эпизодах события происходили со стороны его помощника на бровке. А судья выбирает позицию, максимально удалённую от углового флага. Да, это классическая диагональ. Но она давно ушла в историю: ещё во время моего судейства от неё стали отказываться в подобных эпизодах.

Уже давно считается, что судья должен быть максимально близко к тем зонам, нарушения в которых могут завершиться назначением пенальти. Тут уже давно все отошли от старой классической схемы, когда судья в поле смотрит свою диагональ, а другие зоны передаёт на откуп помощникам. Современные требования к судейству таковы, что именно главный судья должен определять – было нарушение или нет. А помощник должен помогать с вопросом: был эпизод в штрафной, или за её пределами?

В обоих эпизодах с пенальти Безбородов словно специально уходил на «дальнюю диагональ». Словно создавал ситуацию. Может быть знал, что там что-то будет?

Я очень хочу узнать: какую оценку ему за этот матч поставил также коллега из Санкт-Петербурга, инспектор Николай Левников? Я хочу узнать и понять их систему ценностей: они судят по совести, или, например, ради каких-то других целей?

Егоров, пусть даже он и руководитель судейского комитета – его в Уфе не было. На поле судил Безбородов, а оценивать качество его работы должен земляк главного - Левников. И если там положительная оценка – за что и зачем тогда тут ругать Егорова?


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Теги: Уфа Ахмат Хусаинов Безбородов
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