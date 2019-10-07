Дмитрий Тарасов поздравил Владимира Путина с днем рождения собственным мемом

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения."С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны", — написал Тарасов в инстаграме. В посте Дмитрий выложил свою фотографию в футболке с Путиным и надписью "Самый вежливый президент", а следом за ней — собственный мем, на котором сам Путин стоит в кимоно с фотографией Тарасова и подписью "Самый умный футболист".