Смолов был прав, что у "Зенита" календарь легче. Хотя есть нюансы

"Локомотив"
Игры: 7 матчей за 23 дня (3 – дома, 4 – в гостях)
Перелет: 13360 км (Сочи, Леверкузен, Оренбург, Калининград)
Минимальное время между играми: 67 часов (с момента окончания матча против "Балтики" и начала встречи с "Зенитом")
Начнем сразу с козырей, а именно с цитаты Юрия Павловича Семина, взятой на официальном сайте "Локо", накануне матча против "Оренбурга": "Как можно после такого матча (против "Байера" – прим.) в 11.30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11.30? " Насчет времени начала матча главный тренер "Локомотива", конечно, перегнул на эмоциях, бывает. В Европе в топ-чемпионатах тоже по субботам случаются игры в плюс/минус 11.30. Суть в другом – хотелось бы увидеть автора, который влепил "железнодорожникам" 4 матча подряд на выезде. И выезды такие, между прочим, не очень близкие. Явно кто-то старался, выдумывал, как бы это сделать поизощреннее. А вот тот факт, что между матчами против "Балтики" и "Зенитом" у "Локо" было меньше всего времени на восстановление и отказ руководства РФС переносить встречу с питерцами поставили "железнодорожников" в суровые условия перед игрой с "Атлетико". В целом, календарь примерно равный с армейским.
"Зенит"
Игры: 7 матчей за 24 дня (3 – дома, 4 – в гостях)
Перелет: 20840 км (Лион, Красноярск, Москва, Екатеринбург)
Минимальное время между играми: 73,5 часа (с момента окончания матча против "Енисея" и начала встречи с "Локомотивом")
"Зенит", в отличие от всех остальных, после сентябрьского перерыва на сборные имел вынесенный на пятницу матч, что позволило команде Сергей Семака в более комфортных условиях готовиться к первой игре в ЛЧ против "Лиона". Расписание сложилось так, что питерцы чередовали домашние матчи с гостевыми. Исключение – синхронный выезд в Красноярск, а потом в Москву. Но и тут из-за разных обстоятельств "Зенит" имел перед "Локомотивом" преимущество во времени восстановления – целых 6,5 часов. Возможно, это не архигигантская разница, но Семин растянуть отдых команде точно не отказался. Да никто бы не отказался получить в плотной серии игр окошко для расслабления. Надо признать, что в небе "Зенит" накрутил самый большой километраж. Особый вклад в этот компонент внес кубковый выезд к "Енисею". Да и до Франции из Санкт-Петербурга путь не близкий. Во всем остальном, "Зениту" дышалось свободнее, чем конкурентам в РПЛ.
ЦСКА
Игры: 7 матчей за 22 дня (3 – дома, 4 – в гостях)
Перелет: 12136 км (Саранск, Разград, Владикавказ, Екатеринбург)
Минимальное время между играми: 67 часов (с момента окончания матча против "Краснодара" и начала встречи с "Аланией")
У ЦСКА сейчас другие проблемы, к календарю не имеющие отношения. Здесь споры более философского плана, болельщики выясняют физрук ли Гончаренко или нет? Главный тренер армейцев, как и Юрий Павлович, вполне мог попенять на выданное им расписание. ЦСКА вернулся к матчам после сентябрьского перерыва на день позже, а провели те же 7 встреч. Комфортным временным промежутком для восстановления между играми красно-синие тоже не могут похвалиться. Да и из-за далеких Базеля с Екатеринбургом намотали большие расстояния в самолетах, почти равные локомотивским (на 1224 км поменьше, чем у "железнодорожников"). Однако никто из тренерского штаба Виктора Гончаренко даже не заикнулся об ангажированности руководства РФС по отношению к одному знаменитому клубу.
"Краснодар"
Игры: 7 матчей за 22 дня (4 - дома, 3 – в гостях)
Перелет: 11962 км (Базель, Москва, Нижний Новгород)
Минимальное время между играми: 67 часов (с момента окончания матча против "Хетафе" и начала встречи со "Спартаком")
А календарь "Краснодара" в сентябре оказался не сильно труднее зенитовского. Да, команда Мурада Мусаева вышла из международного перерыва на 2 дня (по сравнению с питерцами) позже, да между играми с "Хетафе" и "Спартаком" провела в релаксе только 67 часов. Но в остальном – смотрите, какая у "быков" облегченка. Во-первых, они единственные из лидеров РПЛ, кто играл на домашнем поле 4 матча: 3 последние встречи подряд плюс 15 сентября с "Крыльями Советов". Во-вторых, "Краснодар" меньше всех проводил время в перелетах. Если сравнить их показатели налета с питерскими, то у "Зенита" будет перевес почти в 2 раза – а это значение уже не разница в 6,5 часов на восстановление и не 1224 км. И еще - "Краснодар" никогда не начинал матч позднее 19-00 по московскому времени.
Итог: Юрий Павлович Семин из-за плотного графика отдал в жертву любимый Кубок ради участия в чемпионской гонке, подписав перед игрой в Калининграде отгула не только основным футболистам, но и помощникам по тренерскому штабу. Не имел главный тренер "железнодорожников" права второй раз подряд проваливаться в ЛЧ, отсюда и весь негатив в адрес руководства российского футбола, которое с чего-то решило осложнить жизнь участнику еврокубков, отказав в переносе встречи с "Зенитом". Просто для напоминания - "Локомотив" хотел сыграть 24 сентября в Кубке, а 27 - с питерцами. "Зенит", на всякий случай, договорился с "Енисеем" на 24 число, что подтвердили в красноярском клубе. Почему в РФС решили включить принципиальность и не делать переносы, никто так и не объяснил. Интересно, будут ли так отстаивать дату встречи "Зенита" с ЦСКА 3 ноября, учитывая следующий матч питерцев с "Лейпцигом"?
В ЦСКА от серьезных претензий к составителям календаря отказались. Опыт армейцев в еврокубках колоссальный. Купи Гинер для Гончаренко летом нападающего, не было бы сейчас никакого спада, а команда могла играть хоть 3 матча в неделю. Другое дело – "Краснодар". Несмотря на несложное расписание, Мурад Мусаев не сработал как надо. Позор в Лиге Европы, вылет из Кубка России можно списать только на неопытность главного тренера.
А вот у питерского клуба все складывается хорошо. Составленный график позволяет сине-бело-голубым широкой столбовой дорогой идти в борьбе за титул, за Кубок и к заветному плей-офф Лиги чемпионов, не подвергая риску ни одно из своих притязаний. При мощном кадровом ресурсе "Зенита" делать поблажки (а отказ "Локо" в переносе по-другому нельзя называть, большее время для подготовки к матчам) команде Сергея Семака, как подливать бензин в горящий костер гнева конкурентов. Смолов – первый спикер, который высказался об этом открыто, за что, по информации тг-канала "Мутко Против", чуть не нарвался на проблемы. Но, если смотреть только на сентябрь, можно поддержать мнение Феди без всяких угрызений.
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"