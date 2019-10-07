Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод матча 12-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (2:1), когда мяч в штрафной площади "быков" угодил в руку защитнику "Краснодара" Александру Мартыновичу.
"Это не пенальти. Почему арбитр должен назначать пенальти? Игрок стоит, руки в естественном положении. Нападающий пяткой бьет по мячу, и он попадает в естественно расположенную руку. Это не пенальти", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Егоров: эпизод с рукой Мартыновича - это не пенальти
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