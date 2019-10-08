Уткин — о ЦСКА и "Эспаньоле": суррогат отличается от настоящей жизни

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал смену главного тренера в "Эспаньоле", который ранее обыграл на выезде ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы.

Фото: РИА Новости

"Эспаньол" после 8 туров занимает 19-е место в чемпионате Испании. В связи с этим Давид Гальего был отправлен в отставку, его сменил Пабло Мачин.



"Вот два разных подхода. Встретились две команды. Одна в ЛЕ от Испании. Эта испанская команда нашу обыграла. Обыграла, потому что базово сильней. Она лучше с мячом, у нее есть ротация (потому что обыграла гибридным составом).



Для этой испанской команды логично иметь проблемы на старте сезона с еврокубками. Потому что она там играет редко. Для нее это стресс. Он логичен и поправим. И эта команда берет — и меняет тренера. Уже сменила. Хотя совершенно очевидно, что в будущее она смотрит уверенно и ничто катастрофическое ей не угрожает.



А другая команда, российская, тренера оставляет. Хотя играет ниже ожиданий по качеству, проблемы со стабильностью в разных турнирах те же и более серьезные проблемы — в более крутом турнире из двух. Который потенциально и приносит этой команде деньги.



В одном клубе явно временные трудности, поправимые, и он тренера меняет. Почему? Именно потому, что поправить все можно. Потому, что другой тренер под рукой, он есть, и он точно справится. И потому, что замена тренера — процесс ответственный и стрессовый, но не страшный. Часть жизни. А в другом клубе — понимание, что вот он, потолок возможностей. Ничего с этим не поделаешь (это неправда, но так принято думать). Менять не на кого (тоже неправда по факту, но — так думают). Да и **р с ним.



В одном клубе пауза для сборных — оп, момент, можно все наладить, упускать нельзя. А в другом клубе пауза для сборных — ох, хорошо, щас мы отдохнем, пару недель точно ничего не произойдет, а потом как-нибудь образуется.



И болельщики одного клуба не поняли бы, если б тренера не поменяли. А болельщики другого скажут: и черт с ней, с Лигой Европы, сосредоточимся на борьбе за титул. Видите, как все логично?



Я ж не о том, что Гончаренко надо выгнать, вы ж понимаете. А просто как по-разному голова работает. Просто неудивительно, что в одной системе ценностей Гончаренко не на кого и незачем менять, а в другой вместо Гальего приходит Мачин, и один из них точно лет через пять или года через три будет работать в Англии, где все деньги мира, а другой — в другой испанской команде Примеры же, где лучшее в мире качество.



В целом примерно этим настоящая жизнь и отличается от суррогата", — написал Уткин в своем телеграм-канале.