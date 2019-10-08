Сегодня, 8 октября, состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Как рассказал член совета директоров Андрей Федун, кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.
"Сегодня совет директоров собирался совершенно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера сегодня мы не обсуждали", — сказал Федун в беседе с Sport24.
Напомним, вчера московский клуб провел переговоры с экс-тренером "Шальке" Доменико Тедеско.
А. Федун: совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового тренера
Сегодня, 8 октября, состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Как рассказал член совета директоров Андрей Федун, кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.
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