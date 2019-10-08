А. Федун: совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового тренера

Сегодня, 8 октября, состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Как рассказал член совета директоров Андрей Федун, кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.