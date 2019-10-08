» » А. Федун: совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового тренера

А. Федун: совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового тренера

Сегодня, 8 октября, состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Как рассказал член совета директоров Андрей Федун, кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.
Сегодня, 8 октября, состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Как рассказал член совета директоров Андрей Федун, кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.

"Сегодня совет директоров собирался совершенно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера сегодня мы не обсуждали", — сказал Федун в беседе с Sport24.

Напомним, вчера московский клуб провел переговоры с экс-тренером "Шальке" Доменико Тедеско.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Федун А. Спартак Тедеско
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Магнуссон рассказал о попытке посмотреть фильм на русском
ФНЛ объявила символическую сборную по итогам 16-го тура
Тер Штеген: будет интересно сыграть против Месси, хотя таких встреч лучше избегать
Тухель: сказал Неймару, что не позволю ему расслабиться
Кирьяков: Луческу в "Динамо"? Давайте не заниматься клоунадой
Гаттузо ведёт переговоры с "Сампдорией"
А. Федун: совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового тренера 22
Гендиректора "Черноморца", сбившего ребёнка, арестовали 2
Эрик Кантона ищет убийцу и бегает голым по лесу во французском сериале 1
Фернандес в преддверии игры с Шотландией работал индивидуально, Кузяев и Баринов — с ограничениями 1
Первый тренер Соболева: в Барнауле у нас нет своего места позаниматься футболом
Венгер: Погба играет слабо, потому что "МЮ" не борется за чемпионство
Петров: в "Лужниках" побываю первый раз, хочется увидеть аншлаг
Баринов: не знаю, чем могут удивить шотландцы 6
Семенов: мне довольно комфортно с Джикией в центре защиты
Истекла дисквалификация экс-президента УЕФА Платини
Фергюсон назвал Венгера легендой
Футболист из АПЛ врезался в кафе на своем "Бентли" и скрылся
Новым тренером "Милана" будет назначен Пиоли, а не Спаллетти
Все футболисты, вызванные в сборную России, работают без ограничений
Бергкамп, Ларссон и Кейт хотят купить клуб 3-го дивизиона Англии
Соболев лучше для сборной даже при здоровом Смолове. Вот почему 5
Почеттино заявил, что имеет доверие со стороны "Тоттенхэма"
"Краснодар" не продал Сулейманова в "Боруссию" более чем за 20 млн евро 17
Уткин — о ЦСКА и "Эспаньоле": суррогат отличается от настоящей жизни 11
Матип признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва трансфера из "Кристал Пэлас" 1
Уткин: Лига Европы приносит ЦСКА деньги, что бы ни нес Черданцев 7
Баринов: Палыч говорит, что в "Локомотиве" только я и Крыховяк, которые могут завести ребят 2
Новиков: не собираюсь делать никаких скидок на приставку "и.о." 3
Все новости