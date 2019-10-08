Немецкие СМИ: Тедеско возвращается из Москвы без договоренностей со "Спартаком"

"Спартак" пока не сумел договориться о подписании контракта с бывшим тренером "Шальке" Доменико Тедеско. Об этом сообщил в твиттере корреспондент немецкого издания Bild Марк Сикман.По информации журналиста, Тедеско сегодня возвращается из Москвы в Германию без подписанного контракта и даже без договоренностей со "Спартаком". При этом Сикман отмечает, что назначение Тедеско главным тренером "Спартака" все еще возможно.Вместе с Тедеско в Москве побывал экс-защитник сборной Германии Андреас Хинкель, который в случае достигнутой договоренности может стать помощником главного тренера в "Спартаке".