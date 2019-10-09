"Только в Москве – за два часа четыре километра", - написал немецкий футболист.
Напомним, "Спартак" арендовал Шюррле у "Боруссии" минувшим летом с опцией возможного выкупа. В нынешнем сезоне Шюррле провел семь матчей в чемпионате России, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.
Шюррле высмеял московские пробки
Нападающий "Спартака" Андре Шюррле, права которого принадлежат дортмундской "Боруссии", в "сторис" своего инстаграма опубликовал фотографию из приложения с картами, в котором проложил маршрут на четыре километра.
Фото: Instagram Шюррле
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