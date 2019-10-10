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"Зенит" зимой может вернуться к кандидатуре Ругани

"Зенит" продолжает следить за защитником "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato. Не исключено, что зимой российский клуб предпримет попытку подписать 25-летнего итальянца.

Ругани был интересен «Зениту» еще летом, но тогда "Ювентус" отказался продавать футболиста, так как тяжелую травму получил центральный защитник Джорджо Кьеллини.

Тем не менее Ругани до сих пор не сыграл ни минуты за "Юве" в этом сезоне, оставаясь единственным футболистом бьянконери без игровой практики.

Sport24.ru


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Теги: Зенит Ругани Ювентус Серия А
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