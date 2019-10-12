Тедеско решил контрактные проблемы с "Шальке" и завтра вернётся в Москву

Доменико Тедеско решил контрактные проблемы со своим бывшим клубом - "Шальке" - и завтра прилетит в Москву для переговоров со "Спартаком".

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