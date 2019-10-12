Как сообщает "Чемпионат", в ближайшие два дня специалист заключит соглашение с красно-белыми.
34-летний Тедеско возглавлял "Шальке" с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. В марте тренер был отправлен в отставку.
Тедеско решил контрактные проблемы с "Шальке" и завтра вернётся в Москву
Доменико Тедеско решил контрактные проблемы со своим бывшим клубом - "Шальке" - и завтра прилетит в Москву для переговоров со "Спартаком".
Фото: Getty Images
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