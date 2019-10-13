Бывший полузащитник "Кубани" и "Спартака" Арас Озбилизу признался, что не жалеет о том, как у него сложилась карьера.
"В сборной я всегда чувствую себя хорошо — независимо того, играю или нет. Что касается клубов… Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в "Спартаке". В первом сезоне мы шли на втором месте, а потом рухнули вниз. Но лично для меня все было неплохо. Хотя в самом конце я получил тяжелую травму.
Кто-то может сказать: ты такой невезучий, столько травм! Но, знаете, я думаю наоборот: я играл за большие клубы и трижды травмировал одну и ту же ногу. Другие заканчивают после одной такой травмы. Я же до сих пор в деле! Каждый раз я борюсь и возвращаюсь. Конечно, не будь всех этих «крестов», я бы, наверное, играл на другом уровне, но смысл об этом думать? Что случилось, то случилось. Я ни о чем не жалею, правда", - цитирует Озбилиза sport24.ru.
Озбилиз: не будь всех этих "крестов", я бы, наверное, играл на другом уровне
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