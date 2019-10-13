"Тем временем Тедеско выехал в Тарасовку на свою первую тренировку в "Спартаке", — написал Конов.
Ранее журналист Нобель Арустамян заявил, что бывший главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско подписал контракт со "Спартаком".
Источник: Тедеско выехал в Тарасовку на свою первую тренировку в "Спартаке"
Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале рассказал, что Доменико Тедеско сегодня, 14 октября, проведет первую тренировку в качестве главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images
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