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Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала "Матч" Тиной Канделаки.
Фото: ФК "Зенит"
"Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в "Твиттере". Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020", — написал Оздоев в своём "инстаграме".



Напомним, после победы национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0) Тина Канделаки в поздравительной речи упомянула нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, который участия во встрече принимать не мог, поскольку является игроком сборной Ирана.


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Теги: Оздоев Канделаки Зенит
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Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
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