Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о грядущем назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
"Могу пожелать ему удачи. Вряд ли он понимает, куда попал и что его ждет. Если честно, то я даже злейшему врагу не пожелал бы стать тренером "Спартака", пока в команде такой президент. Что ожидать по результатам? Пока все результаты видны — 12-е место. И вряд ли команда сможет выправить положение", — цитирует Кафельникова "Матч ТВ".
Ранее клуб второй Бундеслиги "Эрцгебирге" объявил, что бывший тренер вратарей команды Макс Урвантшки продолжит карьеру в "Спартаке". Предполагается, что он войдет в тренерский штаб Тедеско.
Кафельников: злейшему врагу не пожелал бы стать тренером "Спартака", пока в клубе Федун
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