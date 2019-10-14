» » Тедеско: давление со стороны фанатов "Спартака" и журналистов не станет для меня проблемой

Тедеско: давление со стороны фанатов "Спартака" и журналистов не станет для меня проблемой

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, чем его привлек вариант с российским клубом, рассказал о переосмыслении своей работы в "Шальке" и выразил свое отношение к давлению со стороны болельщиков.

— Чем вас привлекла Россия?

— Здесь много аргументов. Мне понравились и Красная площадь, и город, и руководство клуба. Цорн сыграл определенную роль.

— Какие ошибки вы совершили, работая в "Шальке"? Не повторите их в "Спартаке"?

— Я уже семь месяцев без работы, было необходимо многое переосмыслить. Много моментов в игре были в какой-то степени неправильными. Сейчас есть определенное представление и план, как действовать дальше.

— Вы готовы работать под сильным давлением? Возможно, единственный человек, который будет вас поддерживать, это Цорн.

— Давление для меня — не тема. Я знаю, что это такое. Представляю, что происходит, когда проигрываешь несколько игр. Для меня давление — не проблема.

— Готовы ли вы к нападкам со стороны журналистов и болельщиков, которые спрашивают вдвойне?

— Хочу познакомиться со всеми — и фанатами, и журналистами, это моя работа. Никаких плохих мыслей на эту тему нет.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тедеско: против пиджаков ничего не имею
Сборная Сербии победила в гостях у сборной Литвы
Франция сыграла вничью с Турцией
Украина обыграла Португалию
Англия разгромила Болгарию со счетом 6:0
Тедеско: давление со стороны фанатов "Спартака" и журналистов не станет для меня проблемой
"Шальке" пожелал успехов Тедеско в "Спартаке"
В Англии начался суд над Гаскойном, который поцеловал незнакомую девушку в губы
Президент "Лиона": было бы здорово видеть Блана тренером клуба, но решение принимал Жуниньо
Немецкий клуб отстранил от тренировок игрока, который поддержал войну в Сирии
Ракитич не смог уехать из аэропорта Барселоны и пошел в город пешком
Де Лигт признал, что ему не хватает уверенности в себе
Цорн ответил на вопрос о целях Тедеско в "Спартаке" 1
Хави - о тюремном заключении лидеров Каталонии: позор! 2
Белоголовцев - о Тедеско: "Спартак" не шарашкина контора 1
Тедеско поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве тренера "Спартака" 2
В "Спартаке" раскрыли срок действия контракта Тедеско 5
Онопко объяснил, почему не начинает сольную тренерскую карьеру
Тедеско рассказал о знакомстве с Федуном
Болельщик сборной Англии найден мертвым в Софии перед матчем с Болгарией
Тукманов - о "Торпедо": нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам 1
Тедеско: будем внушать игрокам "Спартака" уверенность 5
Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен 12
Владелец "Лидса": "ПСЖ" хочет инвестировать в наш клуб 1
Новиков: "Динамо" хочет побеждать в каждом матче 1
Экс-тренер молодежки "Локомотива" рассказал, кого в клубе считали талантливее Миранчуков
Гаскойн обвинён в сексуальных домогательствах 2
Тедеско: 1:0 или 4:3? Люблю, когда больше голов 4
Тихонов: Тедеско уволили за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб России 18
Тедеско - о репутации конфликтного тренера: Джикии не надо беспокоиться, Ещенко может быть спокоен 2
Все новости