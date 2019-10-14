Тедеско: давление со стороны фанатов "Спартака" и журналистов не станет для меня проблемой

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, чем его привлек вариант с российским клубом, рассказал о переосмыслении своей работы в "Шальке" и выразил свое отношение к давлению со стороны болельщиков.— Здесь много аргументов. Мне понравились и Красная площадь, и город, и руководство клуба. Цорн сыграл определенную роль.— Я уже семь месяцев без работы, было необходимо многое переосмыслить. Много моментов в игре были в какой-то степени неправильными. Сейчас есть определенное представление и план, как действовать дальше.— Давление для меня — не тема. Я знаю, что это такое. Представляю, что происходит, когда проигрываешь несколько игр. Для меня давление — не проблема.— Хочу познакомиться со всеми — и фанатами, и журналистами, это моя работа. Никаких плохих мыслей на эту тему нет.