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Павлюченко: фанаты "Спартака" не будут ждать, когда Тедеско адаптируется

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

"Как примут трибуны? Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нем и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки.

Болельщику "Спартака" неинтересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результата уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".


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Теги: Тедеско Павлюченко Спартак
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