Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.
"Как примут трибуны? Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нем и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки.
Болельщику "Спартака" неинтересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результата уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Павлюченко: фанаты "Спартака" не будут ждать, когда Тедеско адаптируется
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»