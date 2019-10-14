» » Карасев назначен главным арбитром матча "Зенит" — "Ростов"

Карасев назначен главным арбитром матча "Зенит" — "Ростов"

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 13-го тура чемпионата России. На центральном матче тура между "Зенитом" и "Ростовом" будет работать бригада москвича Сергея Карасева.
Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Отметим, что на матче в Петербурге и на игре "Арсенал" — "Сочи" в Туле будет работать система VAR.

18 октября (пятница)

"Ахмат" — "Локомотив": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

19 октября (суббота)

"Тамбов" — "Урал": судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Спартак" — "Рубин": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

"Зенит" — "Ростов": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

20 октября (воскресенье)

"Оренбург" — "Крылья Советов": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

"Уфа" — "ЦСКА": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

"Арсенал" — "Сочи": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

"Динамо" — "Краснодар": судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Карасев Зенит Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Яремчук: нельзя расслабляться, все помнят, что было с Украиной на Евро-2016
Пятов назвал главный секрет успеха сборной Украины
Зинченко — журналистке: всю ночь болельщики будут заниматься любовью 4
Матч Болгария — Англия был затянут на пять минут из-за расистских выкриков
Яремчук: мы не Россия — обыграли Шотландию и рассказывают, что возьмут Евро 20
Шевченко: в матче с Португалией увидел 11 львов, которые бились до конца
Гвардиола вступился за каталонских политзаключенных 3
Главред Esquire раскритиковал назначение Тедеско в "Спартак", использовав нецензурную лексику 5
Степаненко: арбитр делал все, что говорил Роналду. Это самый перепуганный судья
Балаков высказался о расистском поведении болгарских болельщиков в матче с Англией 1
Карасев назначен главным арбитром матча "Зенит" — "Ростов"
Гризманн: на ЧМ Франции не нужно было столько моментов, чтобы забить, как сейчас
Юран: Тедеско не востребован даже в первой лиге Германии 10
Павлюченко: фанаты "Спартака" не будут ждать, когда Тедеско адаптируется 2
"Тоттенхэм" подписал вратаря, с которым расстался 3,5 месяца назад
Бербатов нецензурно послал экспертов, критиковавших его игру
Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо"
Неста: "Милан" стал смертельной ловушкой для тренеров
Бывший тренер "ПСЖ" Комбуаре возглавил "Тулузу"
Тедеско: когда-то я смогу что-то сказать на русском 2
Цорн: Пилипчук? Русского помощника у Тедеско не будет 5
Тедеско: против пиджаков ничего не имею
Сборная Сербии победила в гостях у сборной Литвы
Франция сыграла вничью с Турцией
Украина обыграла Португалию 3
Англия разгромила Болгарию со счетом 6:0
Тедеско: давление со стороны фанатов "Спартака" и журналистов не станет для меня проблемой 1
"Шальке" пожелал успехов Тедеско в "Спартаке" 2
В Англии начался суд над Гаскойном, который поцеловал незнакомую девушку в губы 3
Президент "Лиона": было бы здорово видеть Блана тренером клуба, но решение принимал Жуниньо
Все новости