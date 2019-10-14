Карасев назначен главным арбитром матча "Зенит" — "Ростов"

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 13-го тура чемпионата России. На центральном матче тура между "Зенитом" и "Ростовом" будет работать бригада москвича Сергея Карасева.

Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Отметим, что на матче в Петербурге и на игре "Арсенал" — "Сочи" в Туле будет работать система VAR.



18 октября (пятница)



"Ахмат" — "Локомотив": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).



19 октября (суббота)



"Тамбов" — "Урал": судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).



"Спартак" — "Рубин": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).



"Зенит" — "Ростов": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).



20 октября (воскресенье)



"Оренбург" — "Крылья Советов": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).



"Уфа" — "ЦСКА": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).



"Арсенал" — "Сочи": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).



"Динамо" — "Краснодар": судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).