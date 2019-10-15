"Спартак" сможет отдавать игроков в аренду в немецкий экс-клуб Тедеско

Московский "Спартак" будет сотрудничать с немецким клубом "Эрцгебирге", выступающим во второй Бундеслиге. Об этом сообщил президент "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт в интервью Bild

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Ранее эту немецкую команду возглавлял новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, а накануне стало известно, что из "Эрцгебирге" в "Спартак" перешел тренер вратарей Макс Урванштки.



В рамках сотрудничества "Спартак" и "Эрцгебирге" проведут товарищеский матч. Кроме того, российский клуб сможет отдавать "Эрцгебирге" футболистов в аренду.