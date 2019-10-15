Силкин: думаю, в матче "Зенит" - "Ростов" будет ничья или победа команды Карпина

Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от 13 тура РПЛ.

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

- "Динамо" проводит свой первый матч при исполняющем обязанности главного тренера Кирилле Новикове. И сразу соперник один из лидеров чемпионата страны - "Краснодар". Динамовцы после серии неудач занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Есть надежда на положительный результат?



- Очень важная сейчас игра для "Динамо". Конечно, после смены тренера команда должна воспрянуть духом, встряхнуться что ли. И хотелось бы, чтобы она вышла организованной, чтобы глаза у игроков горели. Новый тренер - стало быть, мотивация игроков - проявить себя, утвердиться в основном составе. Плюс "Динамо" очень нужны очки. Ничья для них будет очень хорошим результатом, не говоря уже о победе. Но этого можно добиться только, если все одиннадцать человек выйдут убиваться. Понятно, что команда у "Краснодара" более классная. Но за счет, организации, компактности, движения и борьбы динамовцы могут что-то преподнести сопернику. Плюс железная игровая дисциплина. Дело в том, что футбол такая игра, где выигрывает тот, кто этого больше хочет. И хотелось бы, чтобы "Динамо" хотело выиграть больше, чем "Краснодар". "Динамо" сейчас внизу турнирной таблицы, и должно выбираться оттуда. Поэтому игра, мне кажется, будет боевая. Обязательно поеду болеть на стадион.



- В контрольном матче с армянским "Пюником" Новиков выставил сразу двух нападающих - Филиппа и Панченко. Как к схеме с двумя форвардами относитесь?



- Это очень приятно, что тренер пытается сыграть в двух атакующих футболистов. Но это игра товарищеская. Можно сказать, тренировка. А это будет календарный матч.



- С "Краснодаром" нельзя так играть?



- Почему? Наоборот. Мне импонирует, когда играют в атакующий футбол, а главное - "Динамо", даже когда там состава особо не было, очки набирало, когда команда играла в атаку. Особенно тогда, когда были двое нападающих. Луценко с Марковым, например, в прошлом году. Или Бечирай и Луценко еще раньше.



- "Спартак" тоже ждет первый матч под руководством нового наставника - Доменико Тедеско. Дома красно-белые встретятся с "Рубином".



- Думаю, что здесь победа "Спартака" будет в 95%. Потому что "Рубин" сейчас не показывает того футбола, который он показывал раньше. Я имею в виду в плане стабильности, результата. И с учетом перемен в команде, думаю, что "Спартак" постарается играть поагрессивнее. А по мастерству спартаковцы превосходят соперника, поэтому я думаю, что они выиграют.



- Гвоздем программы предстоящего тура обещает стать матч между двумя лидерами - "Зенитом" и "Ростовом".



- "Зенит" играет дома - получается, ему нужно атаковать. Но дело в том, что "Ростов" очень здорово играет во встречных атаках. Это их конек. Результат? Мне кажется, будет ничья или даже победа "Ростова". Очень нравится, как в этом году играет команда Карпина.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info