"На мой взгляд, приглашение Тедеско — неправильное решение. Меня мало интересует судьба Доменико, больше переживаний за "Спартак". Все периоды, когда тренировал зарубежный специалист, закончились ничем, за исключением Карреры, но там был случай. Не знаю, как уживутся российский и немецкий менталитеты.
В нынешнем "Спартаке" никто не объясняет, что, почему и как. Всем любителям футбола интересен критерии, по которым выбрали данного персонажа. Но "Спартак", как партизаны на допросе, молчит. Словно пионер-герой, хочет унести эту тайну в могилу. Чем Тедеско лучше Бердыева или Парфенова? Почему берется человек с языковым барьером?
У "Краснодара", "Локомотива", "Ростова" и "Зенита" на тренерском мостике россияне — и все хорошо. Я не вижу разницы между белорусами и русскими, поэтому можно сказать, что в ЦСКА тоже наш человек. Почему "Спартак" идет против шерсти и пытается изобрести колесо из квадрата, мне непонятно. Путем проб и ошибок уже понятно, что человек с нашей ментальностью может достучаться до игроков, потому что ближе.
Причины критики назначения Тедеско ветеранами в том, что все ждали если не "спартаковца", то хотя бы россиянина. Все эти варяги несколько надоели. На фоне феерии Карпина в "Ростове" понятно, что не угадывают ни с иностранцами, ни с россиянами. Получается, что везде, кроме "Спартака", все показывают отличную работу", — приводит слова Червиченко "РБ-Спорт".
Червиченко: зачем "Спартаку" Тедеско? Клуб хочет унести эту тайну в могилу
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о назначении на пост главного тренера московской команды немецкого специалиста Доменико Тедеско.
Фото: РБ-Спорт
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