Стала известна формулировка постановления Клинцовского городского суда Брянской области, который в начале октября отказал в условно-досрочном освобождении детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому, участвовавшему в двух драках в Москве вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
В постановлении говорится, что судья не увидела в поведении осужденного раскаяния. Она приняла во внимание то, что Протасовицкий допустил три нарушения режима содержания и получил за это взыскания, которые не были погашены и сняты. Согласно актам и справкам сотрудников учреждения, на неоднократные замечания прекратить нарушения Протасовицкий не реагировал и дать письменные объяснения отказывался, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Помимо этого, в психологической характеристике отмечалось, что у Протасовицкого "возможно высокое сопротивление, пассивная агрессия". Суд счел, что кроме извинений потерпевшим детский тренер не принял никаких мер по заглаживанию причиненного вреда.
Ранее сообщалось, что в колонию, где отбывает наказание Протасовицкий, поступила информация о взысканиях в СИЗО, связанных с тем, что он "расправил свое спальное место после подъема".
В отличие от Протасовицкого, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев успешно ходатайствовали об УДО и вышли на свободу 17 сентября. Срок заключения Протасовицкого заканчивается 13 ноября 2019 года.
Стало известно, почему суд отказал другу Кокорина и Мамаева в досрочном освобождении
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