Фотопулос: благодарю Федуна за высокие стандарты условий труда

Сергей Кузнецов, занимавший пост ассистента главного тренера «Спартака», и экс-тренер команды по физподготовке Стергиос Фотопулос обратились к болельщикам красно-белых от имени штаба, покидающего наш клуб. ? Сергей Кузнецов: ? — Дорогие болельщики «Спартака». Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось. ? Я благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе. ? На прощание я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать «Спартаку» больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, «Спартак»! ? Стергиос Фотопулос: ? — Работа в таком клубе как «Спартак» — это особый опыт. Очень быстро становится ясно, почему этот клуб принадлежит к элите российского футбола. ? Я хочу пожелать удачи и поблагодарить за сотрудничество Олега Георгиевича, весь технический персонал, игроков, медицинский штаб, администраторов и всех сотрудников базы в Тарасовке. ? Я всегда буду признателен клубу и его болельщикам. ? В заключение я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за высокие стандарты условий труда, которые были предложены мне в клубе.