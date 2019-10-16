Фотопулос: благодарю Федуна за высокие стандарты условий труда

Бывший ассистент главного тренера "Спартака" Сергей Кузнецов и экс-тренер команды по физподготовке Стергиос Фотопулос поблагодарили клуб и болельщиков."Работа в таком клубе как "Спартак" — это особый опыт. Очень быстро становится ясно, почему этот клуб принадлежит к элите российского футбола. Я хочу пожелать удачи и поблагодарить за сотрудничество Олега Георгиевича, весь технический персонал, игроков, медицинский штаб, администраторов и всех сотрудников базы в Тарасовке. Я всегда буду признателен клубу и его болельщикам.В заключение я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за высокие стандарты условий труда, которые были предложены мне в клубе", - сказал Фотопулос."Дорогие болельщики "Спартака". Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.Я благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе. На прощание я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать "Спартаку" больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, "Спартак", - сказал Кузнецов.