Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к соцсетям.
Напомним, итальянский специалист Массимо Каррера во время работы в московском клубе стал участником скандала, связанного с поведением игроков клуба в соцсетях. Тогда Каррера отстранил от основной команды полузащитника Дениса Глушакова, поставившего лайк под постом в инстаграме с критикой тренера.
"Что касается соцсетей — я предпочитаю проводить время за работой. Если же я не работаю, то лучше побуду с семьей, или могу сходить пообщаться с кем-то, поужинать. Если честно, соцсети для меня просто не важны.
Год назад в клубе был конфликт из-за лайков? Вот видите! И еще спрашиваете, почему меня там нет? Соцсети — зло, ха-ха", — рассказал Тедеско в беседе с Sport24.
Тедеско — о скандале в "Спартаке" из-за лайков в инстаграме: соцсети — зло
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