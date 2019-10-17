Тедеско: в "Спартаке" у меня много советчиков

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто из русскоязычных футболистов красно-белых лучше всего разговаривает на английском, а также поведал о том, кто ему дает советы в первые дни в новой команде.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"