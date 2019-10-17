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Тедеско: в "Спартаке" у меня много советчиков

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто из русскоязычных футболистов красно-белых лучше всего разговаривает на английском, а также поведал о том, кто ему дает советы в первые дни в новой команде.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
— Кто из русскоязычных футболистов лучше всех говорит по-английски?

— Илья Кутепов. Он разговаривает очень хорошо. Для других это небольшая проблема, как мне кажется. Еще Бакаев все понимает. Но с коммуникацией нет проблем. С Мельгой, Понсе и Айртоном я могу говорить на испанском, с Жиго — на французском или английском. С остальными отлично помогает переводчик.

— Какова была реакция Шюррле на ваш приход? У него вообще есть шанс попасть в состав, учитывая дортмундское прошлое?

— Ни единого — Шюррле не будет играть, ха-ха. Если серьезно, мы разговаривали с Андре несколько раз. Он опытный футболист, поигравший в больших командах. Он рассказал мне, где что на базе и на стадионе, поделился мнением о команде и клубе. Надо сказать, у Шюррле мнение обо всем очень высокое.

— Выходит, он сейчас ваш главный советчик?

— О, таких много. Томас (Цорн) рассказывает мне всю необходимую информацию, Антон (Лисин) отвечает на все вопросы, что возникают. Капитан Джикия тоже всегда готов что-то подсказать. Моя цель на ближайшее время — пообщаться с каждым членом команды, узнать их желания, их потенциал. Я хочу понять, какое видение футбола у парней, чтобы соотнести его с моим собственным, — сказал Тедеско в беседе с Sport24.


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Теги: Тедеско Спартак Шюррле Цорн Кутепов
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