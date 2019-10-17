Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе со стороны "Интера".
"Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу. У каждого, конечно, по-разному текут биологические часы. Были примеры, когда футболисты в еще более зрелом возрасте уезжали в другие чемпионаты на повышение и проводили там минимум по три хороших сезона. Все зависит от решения Артема. Я бы на его месте уехал, если бы такое предложение поступило бы. Я бы посоветовал бы ему переехать. Это совсем другой вызов. Если подобное предложение будет иметь весомые аргументы, Артему нужно подумать: хочет ли он рисковать там или остаться здесь, где у него все хорошо", — цитирует Кирьякова РИА Новости.
Кирьяков: я бы посоветовал Дзюбе переехать в Европу
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