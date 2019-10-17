Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал информацию о возможном переезде Артема Дзюбы в Европу.
"Что касается Дзюбы и слухов про "Интер", если бы ему было 18 лет, я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Всё полезно, если он уверен в своём выборе. Хотелось бы, чтобы Дзюба и "Зенит" спокойно сели и всё решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к чемпионату Европы", — сказал Черчесов.
Черчесов - о Дзюбе: если бы ему было 18 лет, я бы советовал
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