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Градиленко - о назначении Тедеско: хуже "Спартаку" уже не будет, дальше просто некуда

Бывший полузащитник "Спартака" Дмитрий Градиленко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

"Я отношусь к этому назначению очень спокойно, потому что хуже в любом случае не будет, кого ни поставь. Хуже просто некуда. Но у Тедеско незавидная роль: возглавить команду прямо по ходу сезона и экстренно знакомиться с футболистами. Тем более многие уезжали в свои сборные, так что он поработал с ними всего два-три дня. Хорошо еще "Спартаку" предстоит встретиться дома с "Рубином". Это должно помочь. Все-таки некая встряска с приходом нового тренера произойдет. Да и футболисты перед своими болельщиками будут стараться реабилитироваться.

В мае генеральным директором клуба стал Томас Цорн, который очень хорошо знает немецкий футбол, и Тедеско — явно его креатура. Видимо, Цорн уверен, что новому тренеру по силам выправить ситуацию. На мой взгляд, подобные кадровые решения после прихода нового генерального директора в "Спартак" напрашивались", — цитирует Градиленко "RT на русском".


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Теги: Градиленко Тедеско Спартак
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