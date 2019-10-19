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Сорокин: "Спартаку" где-то повезло. Мы были сильнее, раз забрали инициативу (видео)

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью в матче против "Спартака" (0:0) и отметил, что его команда выглядела предпочтительнее
Фото: Rusfootball.info
- Я примерно на месяц оставался без игровой практики, поэтому было немного тяжеловато. Потом ничего, вошёл в ритм. Нормальный матч провёл, я считаю. Были ошибки, но поправимые. Разговоры с тренерским штабом перед игрой? Готовились к матчу как обычно.

Когда сидишь на замене, ждёшь, что будет шанс выйти на поле. Я, как обычный человек, хотел выйти, помочь команде, что я и сделал. Для первой игры после длительной паузы сыграл нормально, но нужно работать и нужно прибавлять. Буду стараться на тренировках, чтобы тренер заметил это.

Разговор с Шароновым? Он сказал в раздевалке, что ничья это неплохой результат, но мы можем больше. Вот и весь разговор.

- Как готовились к "Спартаку"?

- Больше отталкивались от своей игры, вы это сегодня видели. Под соперника кардинально не подстраивались. Игра получилась для "Рубина" удачная, только не забили.

Готовы ли были, что "Спартак" отдаст инициативу? Мы тоже не хотели отдавать инициативу. Мы были сильнее, раз её забрали. "Спартаку" где-то повезло, была, например, штанга. Мы не хотим играть вторым номером.



Со стороны "Рубина" во втором тайме игра не изменилась. "Спартак" начал играть немного активнее, всё-таки играют дома, болельщики [гонят вперёд]. Стопроцентных моментов "Спартак" не давал создать, но и у соперника получались только подходы. Но они у нас были.

- Ничья закономерна?

- Скорее да, чем нет. Мы всё-таки не забили. Ничьей останемся довольны, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.


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Теги: Сорокин Рубин Спартак
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