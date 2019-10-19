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Карпин: в перерыве сказал: "пусть нам еще три забьют"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Зенита" (1:6).
Фото: "Евро-спорт"
"Одной причины быть не может. Говорить о них я не могу и не буду. Все будет высказано футболистам. Если коротко — полкоманды остались в своих сборных, видимо. Мне вам рассказывать, как мы хотели играть против Дзюбы? Я понимаю, что вам это интересно. Но это должны знать футболисты.

Хуже игр однозначно не было. Особенно первый тайм. Даже если бы мы проиграли первый тайм 0:1, это был бы худший первый тайм за два года.

Дело не в Бабурине. Дело в том, что допустили такие удары.

Вилюш все еще восстанавливается. Пока это не тот Мацей, который был до травмы. Работает потихоньку.

Честно, в перерыве сказал, что пусть нам еще три забьют. Шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше. Так что слава Богу… Нет, конечно, не слава Богу, но хорошо, что получили. Двигаемся дальше.

По судейству вопросов нет. Есть же VAR", - цитирует Карпина Sport24.ru.


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Теги: Карпин Ростов Зенит
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