"3+2 — как я это делаю? Это магия. Так получилось. Прекрасные партнёры, прекрасный матч, прекрасная атмосфера. Просто кайф. Стараемся, работаем, пашем. Выполнили установку. Мне кажется, сегодня был практически идеальный матч в нашем исполнении.
Что больше люблю — отдавать или забивать? Трудно сказать. Если честно, и то и то кайфую. Конечно, когда забиваешь, это необъяснимый кайф, но и когда отдаю передачу, получаю удовольствие. Не знаю, 50 на 50 пусть будет", - цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.
Дзюба рассказал, как ему удалось оформить хет-трик и отдать 2 паса
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба подвел итоги матча против "Ростова" (6:1), в котором он оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.
Фото: ФК "Зенит"
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