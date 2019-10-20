Защитника "Рубина" Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции легких

Врач молодежной команды "Рубина" Ильшат Хабиров рассказал о состоянии здоровья защитника команды Вячеслава Фомина, который в матче со "Спартаком" получил тяжелую травму.



Фото: ФК "Рубин"