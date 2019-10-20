Напомним, 17-летний футболист в борьбе за мяч упал на колено соперника и покинул поле. По пути в аэропорт Фомину стало плохо. Врачи вызвали машину скорой помощи, в которой игроку сделали срочную операцию. У Фомина диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови.
"Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное", - цитирует Хабирова официальный сайт клуба.
Защитника "Рубина" Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции легких
Врач молодежной команды "Рубина" Ильшат Хабиров рассказал о состоянии здоровья защитника команды Вячеслава Фомина, который в матче со "Спартаком" получил тяжелую травму.
Фото: ФК "Рубин"
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