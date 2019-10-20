Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев подвел итоги матча 13-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1).
"Первый и второй тайм мы плохо начали, и пропустили в первом быстрый мяч. Результат закономерен. Была тяжелая для нас игра после перерыва. Рад, что первый матч для Новикова закончился положительным результатом. Хочу пожелать ему удачи.
Мы понимали, что являлись фаворитами в этой игре, и думали, что "Динамо" выйдет в три центрального защитника. Особенно зная, что Кирилл Александрович прагматичен. Мы этого ожидали.
Мероприятия перед матчем и затянутое начало? Концентрация после таких мероприятий падает. Но всегда для двух команд одинаковые условия. Не думаю, что на это надо сетовать", - цитирует Матвеева Sport24.
Матвеев: мы плохо начали первый и второй тайм. Результат закономерен
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