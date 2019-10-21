Василий Фролов, внук легендарного голкипера московского "Динамо" Льва Яшина, посетил пресс-конференцию, посвящённую скорому выходу фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Фролов отметил, что современное поколение имеет смутное представление о легендарном голкипере.
"Общаясь с ребятами из академии "Динамо", я понял, что он стал легендой клуба. Но никто не может сказать, чем он знаменит, кроме того, что он единственный вратарь с "Золотым мячом". Надеюсь, после картины станет понятно, какие ещё достоинства у моего деда", — передаёт слова Фролова "Чемпионат".
На матче 13-го тура РПЛ "Динамо" — "Краснодар" была проведена акция памяти, приуроченная к 90-летию Яшина. Голкиперы команд вышли на поле в кепках.
Внук Яшина: никто в академии "Динамо" не знает, чем знаменит дед
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