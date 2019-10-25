Придется выбирать, какое дерби смотреть. Превью 14-го тура РПЛ

«Рубин» - «Урал»
Пятница, 19:30. Матч ТВ
Пятница, 19:30. Матч ТВ
Казань не уступила на выезде новому «Спартаку», но до фантазий старта чемпионата, когда «Рубин» считался комбинирующей, даже концептуальной командой, ещё далеко. Да и вряд ли теперь у подопечных Шаронова получится «улететь в космос» - серия без побед в шесть матчей и решительный слалом в нижнюю часть таблицы наверняка футболистов отрезвили на полгода вперёд.
«Урал» же в прошлом туре отнял у нас (по крайней мере на ближайшее время) вандерфульного Григоряна. Парфёнов вообще лишает чемпионат прекрасного – сначала зачем-то победил «Спартак» (подтолкнув к обрыву Олега Кононова), а теперь ещё это. Против лидеров у Екатеринбурга получилось совсем плохо, так что необходимо набивать очки на сверстниках.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 49 ж.к. – 4 к.к. – 5 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +7=1-4 (17:10)
В прошлом сезоне: 1:0, 1:2
«Тамбов» - «Уфа»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Если вы не читали на прошедших выходных текст Романа Гуськова, почему «Тамбов» в любом случае вылетит, потратьте на это время, чтобы убедиться: отставка Григоряна, может, и не ошибка, но лучше после него почти наверняка не станет.
Отставка Григоряна не спасёт «Тамбов». У команды худший состав в РПЛ
Но команде – с Григоряном или без - надо играть дальше. Если не ради болельщиков (ведь «Тамбов» играет в Саранске, а своих фанатов в премьер-лиге футболисты в глаза не видели), хотя бы ради премиальных. Тем более впереди удобный соперник: «Уфа» оставляет без очков «Зенит» и «Ростов», не даёт победить ЦСКА, но с андердогами справляется совсем плохо.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 47 ж.к. – 2 к.к. – 2 назначенных пенальти
«Ахмат» - «Арсенал»
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Игра с «Локомотивом» показала, что ничего нового Шалимов «Ахмату» не дал, а победа над «Уфой» - всего лишь стечение обстоятельств (спасибо Беленову и арбитру). Чеченская команда, как и при Рахимове, выглядит непривычно угнетающе: против москвичей они не только ничего не показали, так ещё и пропустили бессовестно легко. Прошло уже достаточно времени с момента назначения, так что с Шалимова пора требовать результат.
Но «Арсенал» будет мотивирован не меньше. От тульского середняка ждали чего-то солидного в этом сезоне (прошлый при Черевченко получился весьма симпатичным), но сложилось удручающе: «Арсенал» облажался в историческом противостоянии с «Нефтчи», в чемпионате больше не навязывает борьбу грандам и вообще откатился к зоне стыков.
Плюс к этому недавняя игра против «Сочи». Не выиграть матч с тремя пенальти и удалением - надо уметь.
Судья: Николай Волошин (Смоленск). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 23 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=2-3 (11:8)
В прошлом сезоне: 1:3, 2:0
«Ростов» - «Сочи»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Ещё до октябрьской паузы сборных было ощущение, что «Ростов» попал в сказку. Прошлый сезон был ладен, но подкачала весна, да и стиль команды Карпина был совсем не очарователен, а прагматичен и груб. В текущем чемпионате всё складывалось совсем иначе. Но здесь подъехал «Зенит»...
Ивелин Попов призывает не ставить на команде крест, но сделать это или не сделать могут лишь сами футболисты – «Ростов» теперь зависит от того, как на такое унижение отреагируют в команде. Впереди скромный, но боевой «Сочи», а дончане и до спуска на землю оступались с более слабыми противниками.
Судья: Евгений Турбин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 35 ж.к. – 2 к.к.
«Крылья Советов» - «Зенит»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Самаре придётся обойтись без Божовича, потому что КДК принял жёсткое решение по поводу удаления тренера из-за толкотни в Оренбурге. Если по поводу ударившего Анюкова особых вопросов нет, то вот наставник «Крыльев» трёх матчей (плюс два условных) всё-таки не заслужил - можно было обойтись и помягче, хотя факт нарушения (схватил Федотова за грудки и заводил трибуну, находясь на поле) налицо.
Всё это очень не вовремя для волжской команды, потому что «Крылья» после проваленного старта вышли на приличный уровень и домашний «Зенит» - полноценное испытание. Но биться против Дзюбы, Оздоева и Ракицкого придётся без подсказок коуча, а это почти всегда сказывается. Насчёт Анюкова сожалеть нечего – он в любом случае против «Зенита» бы, не в пользу которого в этой паре только физические кондиции, не сыграл. По крайней мере, об этом рассказывал самарский вратарь Рыжиков.
Судья: Станислав Васильев (Ижевск). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 25 ж.к. – 1 к.к.
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +12=8-24 (42:71)
В прошлом сезоне: 0:1, 2:4
ЦСКА - «Динамо»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Мы хвалили минувшим летом календарь РПЛ, но, очевидно, поторопились. Оба дерби этого тура начинаются одновременно – при этом, естественно, в одном городе. ЦСКА и «Динамо» дружат, поэтому переживать особенно нечего, но ЦСКА не дружит со «Спартаком», который будет играть на другой стороне Москвы. Во время матча они не столкнутся – а вот после игры в метро?
Как объясняют в лиге, «Краснодар» должен играть вечером (изначально там был «Локомотив»), потому что «быки» позже всех закончили в еврокубках. На субботу нельзя переносить ЦСКА и «Локо», они играли в еврокубках, да и в понедельник не получится – «Спартаку» и красно-синим играть в среду в Кубке.
Если говорить о футбольной части, дела у обеих команд гаже некуда. ЦСКА только недавно лидировал в чемпионате, но был размазан «Ростовом», сыграл вничью с «Уфой» и откатился на границу еврокубковых мест. Учитывая последние результаты команды Гончаренко в Лиге Европы, ЦСКА правильно сделал – нечего им там делать.
«Динамо» уволило Хохлова, поставив Новикова, но всё ещё находится в зоне прямого вылета. Впрочем, поправить все дела за один тур было невозможно, а «Краснодару» бело-голубые не проиграли. Если вспомнить неприятную для «армейцев» статистику братского дерби за последние восемь лет (8 поражений, 5 ничьих, 2 победы), «динамовцы» имеют все шансы добить конармию.
Судья: Сергей Карасев (Москва). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 30 ж.к. – 9 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +17=17-20 (71:71)
В прошлом сезоне: 0:0, 2:2
«Локомотив» - «Спартак»
Воскресенье, 16:30. Матч ТВ
Воскресенье, 16:30. Матч ТВ
Первое серьёзное испытание для Тедеско, естественно, становится центральным событием тура. «Локомотив» проигрывает в Лиге чемпионов, но делает это достойно; и параллельно идёт на первом месте в лиге.
Учитывая, насколько недавно пришёл иностранный специалист в новую для себя лигу, да и состояние футболистов, «Спартак» имеет гораздо меньше шансов добиться в дерби успеха. Против «Рубина» москвичи особо не впечатляли – и вполне могли, если бы не повезло, уступить.
Ну и, конечно, очная встречах двух команд отличный повод всем фанатам «Локомотива» вздохнуть с облегчением, что чаша Шюррле прошла мимо них. Или немец докажет, что этому стечению обстоятельств надо всё-таки огорчаться?
Судья: Алексей Еськов (Москва). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 28 ж.к.
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +18=14-24 (62:86)
В прошлом сезоне: 0:0, 1:2
«Краснодар» - «Оренбург»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
«Быки» наверняка будут в хорошем настроении, потому что наконец победили в Лиге Европы, а вот у команды Федотова повода для радости нет. Против Самары «Оренбург» выглядел неплохо и должен был не только сравнивать, но и выходить вперёд: не дала ужасная реализация и арбитр, который все спорные моменты в штрафной Рыжикова трактовал в пользу «Крыльев».
«Оренбургу» нужно приходить в себя после этих потрясений в том числе и потому, что из-за проваленного старта совсем рядом зона стыков - необходимо возвращаться на тропу побед. А вот у «Краснодара» всё дежурно - нужно продолжать набирать очки, чтобы не вывалиться из лидирующей группы.
Судья: Алексей Матюнин (Москва). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 25 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +0=3-1 (6:7)
В прошлом сезоне: 1:1, 2:2