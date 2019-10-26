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"Молодежка" "Арсенала" победила "Ахмат" в матче с массовой дракой

В матче 14-го тура молодежного первенства России "Арсенал" в Грозном обыграл местный "Ахмат" — 3:1.

В конце первого тайма при счете 2:1 в пользу тульской команды было удалено трое футболистов. Причиной стала массовая драка, вспыхнувшая в центре поля после жесткого фола на футболисте грозненцев. У молодежной команды "Ахмата" красные карточки получили Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов, а у "Арсенала" удалили Никиту Мельникова. Игра возобновилась и в конце второго тайма гости забили третий мяч.

Молодежное первенство

14 тур

"Ахмат" - "Арсенал" - 1:3


Голы: Петровский, 17, Мусаев, 25 (пен.), Адамов, 28.


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Теги: Ахмат Молодежное первенство Арсенал Тула
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