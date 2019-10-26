"Ахмат" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Арсенала" на матч 14-го тура чемпионата России.



"Ахмат": Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Ромеро, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Силва, Понсе.

Запасные: Мелихов, Мусалов, Нижич, Х. Кадыров, Гащенков, Швец, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.



"Арсенал": Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Тудорие.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Володько, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Чаушич, Луценко, Аджоев, Кангва.