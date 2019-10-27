Шарлия: Shit happens

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- Не могу прокомментировать игру, потому что играл сегодня всего 10 минут. Но я видел, что «Динамо» - хорошая команда. Они очень агрессивны и сильны. Сейчас у них новый тренер. Всегда, когда приходит новый тренер, психология меняется. Они многое поменяли, и сейчас они смотрятся хорошо. Для нас это действительно тяжелая ситуация. Долго уже без побед, но мы будем работать усерднее, чем когда-либо и вернём свою лучшую форму.- Да, все классно. Это всего лишь длительная чёрная полоса. В последних нескольких матчах у нас было много неудачных ситуаций. Против «Ференцвароша», например, мы упустили 100% возможностей. Сегодня не забили пенальти. А «Динамо» реализовали первый свой момент. Если бы мы реализовали свой первый момент, то после этого забили бы ещё пять. Как говорится, «Shit happens», - приводит слова игрока корреспондентАлексей Волошинов.