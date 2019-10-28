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РФС выступил с заявлением по поводу конфликта Слуцкого и "Ротора"

Российский футбольный союз выступил с заявлением в связи с жалобой "Ротора" на главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, назвавшего руководителей клуба "дебилами".

"Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства футбольного клуба "Ротор". Сейчас Слуцкий – тренер нидерландского клуба "Витесс", он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему применить не может.

При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованны и регион, и Леонид Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства. Важно объединять усилия для развития этого вида спорта", — говорится в заявлении РФС.


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Теги: Слуцкий Ротор Витесс
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