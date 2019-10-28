Мусаев: Сулеймановым интересовалась "Боруссия" Д, но мы не готовы к его продаже

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сказал, что клуб отказался продавать нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в дортмундскую "Боруссию".



Фото: ФК "Краснодар"

"Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями "Боруссии". Они сказали, что клуб следит за Шапи и можем ли мы его продать. Но мы не готовы.Молодым игрокам "Краснодара" надо здесь завоевать себе имя и выиграть трофей. Надо в России с "Краснодаром" сделать что-то. Когда мы видим, что человек работает и отдаётся клубу, то выгодное предложение "Краснодар" рассмотрит. Сейчас в них вкладываются силы и надежды не для того, чтобы при первом удачном сезоне продать.Мы не хотим сразу завалить их деньгами. Поверьте, контракты, которые сейчас у ребят, — это большие деньги. Мы с тобой не могли бы о таких мечтать. За год у них раз в пять повысилась зарплата", — сказал Мусаев в интервью YouTube-каналу "КраСава".