Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов отметил, что лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона благодаря мастерству своих одноклубников, рассказал об отсутствии у себя наглости и признался в желании попасть в клуб из топ-чемпионата.
"Когда в команде есть партнеры такого уровня, то становится легче создавать моменты и забивать голы. Думаю, благодаря им я и забил 10 голов в этом чемпионате.
Наглость — это даже иногда хорошо. Меня это подводит порой, что я такой стеснительный, может быть. Ну, что сделать, характер есть характер.
Разгром от "Зенита"? Это был очень плохой матч для нас и счет, поэтому тяжело, конечно, такое забыть. Впереди у нас еще 17 матчей, мы будем готовиться к следующим уже.
Я уже говорил, что моя мечта — играть в Европе, в топ-5 чемпионатах. Поэтому я буду стремиться к этому. Сейчас в "Ростове" у меня все хорошо, поэтому пока еще не собираюсь куда-то уходить", — приводит слова Шомуродова Sport24, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24".
Шомуродов: наглость — это иногда хорошо. Меня моя стеснительность порой подводит
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