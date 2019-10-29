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Дзюба — лучший футболист РПЛ по итогам октября

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам октября.


В трех матчах этого месяца 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

На звание лучшего игрока также претендовали Роман Еременко ("Ростов"), Сердар Азмун ("Зенит"), Эванс Кангва ("Арсенал") и Сослан Джанаев ("Сочи").


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Теги: Дзюба Зенит
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