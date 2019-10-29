Дзюба — лучший футболист РПЛ по итогам октября

? Артем Дзюба стал лучшим игроком октября в #РПЛ



? За нападающего «Зенита» проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР



За три октябрьские игры Дзюба забил четыре гола и отдал три голевых передачи!#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/KzEz0as1zk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

В трех матчах этого месяца 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три результативные передачи.На звание лучшего игрока также претендовали Роман Еременко ("Ростов"), Сердар Азмун ("Зенит"), Эванс Кангва ("Арсенал") и Сослан Джанаев ("Сочи").