Григорий Иванов: хорошо, что "Локомотив" уже вылетел

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о желании команды из Екатеринбурга завоевать Олимп Кубок России:



- Мы два раза играли в финале, причем с одним и тем же соперником (подразумевается московский "Локомотив" – Rusfootball.info). Хорошо, что этот соперник в этом году уже вылетел (улыбается). Правильно сказал министр спорта, что Бог любит троицу.



И, может быть, мы действительно сумеем завоевать этот трофей. Очень хотим этого. Очень хотим свой трофей привезти в Екатеринбург, чтобы еще больше популяризировать наш любимый вид спорта, - приводит слова президента официальный сайт "Урала".



Напомним, что "Урал" в 1/8 финала Олимп Кубка России сыграет против "Арсенала" 30 октября.