Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о желании команды из Екатеринбурга завоевать Олимп Кубок России:
- Мы два раза играли в финале, причем с одним и тем же соперником (подразумевается московский "Локомотив" – Rusfootball.info). Хорошо, что этот соперник в этом году уже вылетел (улыбается). Правильно сказал министр спорта, что Бог любит троицу.
И, может быть, мы действительно сумеем завоевать этот трофей. Очень хотим этого. Очень хотим свой трофей привезти в Екатеринбург, чтобы еще больше популяризировать наш любимый вид спорта, - приводит слова президента официальный сайт "Урала".
Напомним, что "Урал" в 1/8 финала Олимп Кубка России сыграет против "Арсенала" 30 октября.
Григорий Иванов: хорошо, что "Локомотив" уже вылетел
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