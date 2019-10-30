Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, каково ему было работать с Артемом Дзюбой в томской команде. Форвард "Зенита" и сборной России выступал за "Томь" в 2009–2010 годах.
"Он был таким парнем, который понимал свою роль. Несмотря на то, что Артем являлся одним из самых молодых в составе — всего 21 год — однако вел себя так, как будто он самый взрослый. Но при этом пришел сюда не как мессия, не с неба спустился, а чтобы реализовать себя. В итоге своей пахотой доказывал — и прежде всего ребятам — что он им ровня. При этом у Артема были очень хорошие отношения с партнерами. Настолько, что он имел право бросить что-нибудь даже в адрес Валеры Климова, который его лет на 13 старше.
Дзюба мог сказать ему: "Ну что, старый пенек, будешь шевелиться или нет?" А тот в ответ смеялся, абсолютно нормально воспринимал. Потому что было в Дзюбе что-то такое, что позволяло ему завоевать авторитет у ребят. Не своим чуть хулиганским поведением, а тем, что отрабатывал он больше, чем кто бы то ни было. В команде это всегда воспринимается. Знаете, мне Дзюбу на тренировках даже сдерживать иногда приходилось. В том числе из-за несколько завышенных требований к партнерам. Он не терпел, когда кто-то чуть-чуть простаивал", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
Непомнящий: в "Томи" приходилось сдерживать Дзюбу из-за завышенных требований к партнерам
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»