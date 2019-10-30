Бийол: я побежал вперёд, а дальше сделал всё на инстинктах (видео)

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– Влашич очень хорошую передачу отдал. Я только побежал вперёд, а дальше всё по инстинктам сделал. Очень рады, что забили на последней минуте и выиграли. Очень важно для команды в целом было забить гол.– Впереди очень важная игра против «Зенита», нужно выиграть.– Вы хотите дерби, да? Тогда нужно за «Спартак» болеть, конечно. А для нас нет разницы, важна только наша игра.