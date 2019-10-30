– Влашич очень хорошую передачу отдал. Я только побежал вперёд, а дальше всё по инстинктам сделал. Очень рады, что забили на последней минуте и выиграли. Очень важно для команды в целом было забить гол.
– Эту победу можно использовать как отрыв эмоциональный?
– Впереди очень важная игра против «Зенита», нужно выиграть.
– Хочется ли дерби в четвертьфинале? Завтра будете болеть за «Спартак» или «Ростов»?
– Вы хотите дерби, да? Тогда нужно за «Спартак» болеть, конечно. А для нас нет разницы, важна только наша игра.
Бийол: я побежал вперёд, а дальше сделал всё на инстинктах (видео)
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после игры 1/8 финала Кубка России против «Уфы» (1:0) рассказал о своём голе, ставшем победным, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
Фото: premierliga.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»