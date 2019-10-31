Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Ростов" в 1/8 финала Кубка России по футболу.
"Будет очень интересная игра. Мне нравится, как выглядит "Ростов". И "Спартак" при новом тренере начал показывать результат. Понятно, что у бывших игроков "Спартака", которые теперь бегают за "Ростов", будет излишняя мотивация на предстоящую встречу. Но не стоит переоценивать этот факт, потому что тренер, при котором они были в "Спартаке", уже ушел, и команда начала потихонечку меняться. А Карпину важно выигрывать всегда, сегодняшний матч не исключение.
По ощущениям и исходя из того, что я видел, мне кажется, что "Ростов" все-таки выиграет сегодня. Хотя они и играют не дома, в этом плане московскому клубу будет легче. Но то, что "Спартак" не выиграет чемпионат, — это уже всем понятно. В других турнирах красно-белые не участвуют, поэтому Кубок — самая реальная возможность выиграть хоть что-то в сезоне", - цитирует Кириченко Sport24.
Кириченко: мне кажется, "Ростов" выиграет сегодня у "Спартака"
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